"محول الكهرباء" يثير غضب أهالي قرية شبرا زنجي بالمنوفية

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استغاث أهالي قرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بكل من اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور محمود المرسي رئيس مجلس مدينة الباجور، ورئيس كهرباء المنوفية، والمهندس محمود الفطاري مدير كهرباء سرس الليان، والمهندسة حنان مديرة شبكة كهرباء الباجور.



ويعاني أهالي قرية شبرا زنجي من سوء حالة محول الكهرباء الموجود عند المدخل الغربي للقرية، مشيرين إلى أنهم تقدموا سابقًا بطلب لتغيير المحول وموافقة من أصحاب الأرض التي يقع عليها المحول بزيادة المساحة، وعمل كشك كهرباء عليها، ثم تقدموا بشكوى أخرى في ديسمبر الماضي، وتحولت الشكوى إلى هندسة كهرباء أشمون.



وأوضح الأهالي أنهم دخلوا في دوامة بين كهرباء الباجور وكهرباء سرس الليان وهندسة كهرباء أشمون، ولا يوجد أي جديد لتغيير المحول، مؤكدين أن المحول من سبعينيات القرن الماضي وفي منطقة كثيرة الأطفال، وهو ما يُشكل خطر على حياتهم، كما أن سكان القرية يعانوا من كثرة أعطال المحول القديم.