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اقتراب نجم منتخب الجزائر من آرسنال

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:52 م
اقتراب نجم منتخب الجزائر من آرسنال
ياسين ابراهيمي
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مصطفي صابر
 
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ذكر تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن ان نادي آرسنال يسعى للحصول على خدمات نجم منتخب الجزائر  ولاعب بورتو ياسين ابراهيمي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ذا صن" ان نادي آرسنال يحاول جاهداً التعاقد مع براهيمي، ولكن اللاعب الجزائري يريد الحصول على 3.5 مليون إسترليني رسوم توقيع.

وانتهى عقد ابراهيمي مع بورتو هذا الموسم، وبالتالي فإن اللاعب سينتقل إلى آرسنال خلال صفقة مجانية.

وكشفت الصحيفة البريطانية إلى أن ادارة الجانرز قد ترفض طلب براهيمي، بسبب أن ارسنال لديه ميزانية محدودة للصفقات تبلغ 40 مليون إسترليني فقط في الميركاتو الحالي.

يذكر أن انضم ياسين ابراهيمي إلى الفريق البرتغالي بورتو قادما من الدوري الإسباني، في فريق غرناطة في عام 2014.
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المزيد عن: ياسين ابرهيمي منتخب الجزائر ارسنال
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