أبو لـ"الفجر الفني": فخور بمشاركتي في مهرجان موازين.. والحفل شهد حضور جماهيري كبير (فيديو)

أعرب الفنان "أبو" عن سعادته بمشاركته لأول مرة في مهرجان "موازين" إيقاعات الموسيقى بالمغرب.

وقال "أبو" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سعيد جدا بمشاركتي في مهرجان كبير مثل مهرجان "موازين"، الذي يعد أهم مهرجان موسيقي في القارة الأفريقية والعالم العربي، وفكرته الأساسية تعتمد على عرض أنواع مختلفة من الفنون الموسيقية ما يخلق حالة من الانفتاح على الثقافات الموسيقية المختلفة في العالم وتذوقها".

واستكمل حديثه قائلا: "وأشعر بالفخر لكوني فنان مصري متواجد وسط عمالقة من كبار الفنانين العرب في المهرجان، والحمد لله شهد حفلي في المهرجان حضور جماهيري كبير فاق توقعاتي.





كما أعرب عن حبه الشديد للمغرب والجمهور المغربي قائلا: "أجد المغرب أكثر دولة عربية حاليًا تستخدم التكنولوجيا في المجال الموسيقى، خاصة أن الموسيقى المغربية تحمل طابعًا متميزًا يمزج ما بين الموسيقى العربية والأفريقية والأوروبية، وبشكل شخصي أحب الموسيقى المغربية وأفكر بشكل جدي في تقديم أغنية تحمل الطابع المصري والمغربي".





وقدم الفنان أبو، في الحفل الذي حقق نجاحا كبيرا مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب وتفاعل جميع الحاضرين، بالإضافة إلي أغنيات من الفلكلور المصري و المغربي، وأغنيات أخري للفنانة داليدا وللفنان عدوية بتوزيع جديد".





يذكر أن مهرجان موازين إيقاعات العالم هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2001، يُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري مايو ويونيو تحت رعاية الملك محمد السادس و يعتبر مهرجان موازين ثاني أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في العالم وأكبر مهرجان في العالم العربي وأفريقيا.





وأقيمت فعالياته هذا العام في الفترة من 21 إلى 29 يونيو الماضيعلى 6 مسارح هي النهضة، السويسي، شالة، محمد الخامس، سلا وأبو رقراق حيت، يقدم خلاله مختلف أنواع الموسيقى كاروك والهيب هوب والراب، لعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.