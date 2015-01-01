لحفظهما القرآن كاملًا.. محافظ الشرقية يُكرم طفلين من المكفوفين (صور)





وعلى الفور وجه محافظ الشرقية، الشيخ محمد السروي شيخ المنطقة الأزهرية بسرعة تلبية احتياجتهم وتوفير الكتب المطلوبة وتسليمها لهما.

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الطفلين "أحمد إبراهيم دسوقي محمد" الطالب بالصف الأول الإعدادي، وشقيقته "مريم" الطالبة بالصف الأول الابتدائي، من المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم كاملًا، من أبناء قرية "الجُديدة" التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بمكتبه بالديوان العام، حيث كرمهما بمنحهما درع المحافظة ومكافأة مالية، بالإضافة إلى توفير كتب على طريقة "برايل" لتعليم المكفوفين.وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة وفخره بهما وبأسرتهما لتمكنهم من حفظ القرآن الكريم كاملًا واتقانه في سن مبكر، مشيرًا إلى أنهما يمثلان نموذجًا مشرفًا يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام.ومن ناحيته، أعرب إبراهيم دسوقي محمد، والد الطفلين، عن سعادته بلقاء المحافظ واهتمامه بحالة الطفلين ودعمه لهما وتوجيه المسئولين المختصين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يتناسب مع حالتهما لإتمام المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر.يُشار إلى أن أحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية، عرض مشكلة الطفلين ومطالبة والدهم المسئولين بتقديم أوجه الرعاية لهما وتوفير كتب تعليمية على طريقة "برايل".