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تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريطانيا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:50 م
تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريطانيا
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مروى الجلاصي
 
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يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم، ثالث مواجهاته في الدور الاول لكأس الامم الافريقية اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2019.

وسيلاقي منتخب تونس نظيره الموريطاني، انطلاقا من الساعة الثامنة مساء (توقيت تونس) في ملعب سويس، وفي ما يلي التشكيلة المحتملة للنسور اليوم:

- معز حسان
- أسامة الحدادي
- ديلان برون
- ياسين مرياح
- وجدي كشريدة
- الفرجاني ساسي
- إلياس السخيري
- نعيم السليتي
- يوسف المساكني
- وهبي الخزري
- طه ياسين الخنيسي  
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