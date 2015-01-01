سيناتور فرنسي: قطر تسمح لممول القاعدة بسحب أموال من حسابه على الرغم من تجميد الأصول

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دعا سيناتور فرنسي قطر إلى توضيح سبب وصول ممول القاعدة إلى حسابه المصرفي على الرغم من تجميد الأصول.



وقالت "ناتالي جوليت" إن "خليفة السبيعي" يتحايل على عقوبات الأمم المتحدة ووصوله إلى أمواله في بنك قطر الوطني كان "إخفاقًا جماعيًا" وخطرًا عالميًا على الأمن.



وكتبت في مقال رأي في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "على قطر أن توضح للعالم سبب سماحها لهذا الشخص الخطير بمواصلة الحصول على الخدمات المصرفية".



واتهم السبيعي من قبل الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي لقادة القاعدة، بما في ذلك مهندس هجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد.