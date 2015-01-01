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تجديد حبس شقيقين لقتلهما ربة منزل بـ"طريقة مروعة" بالشرقية.. و"قطعة أرض" تحل اللغز

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:48 م
تجديد حبس شقيقين لقتلهما ربة منزل بـطريقة مروعة بالشرقية.. وقطعة أرض تحل اللغز
أرشيفية
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إسلام علي
 
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم، تجديد حبس شقيقين قاما بقتل ربة منزل لخلافات بينهما علي حد زراعي.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة البيرلي التابعة لكفر الدنوهيا دائرة مركز الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية، مصرع " صباح. م. م" 50 سنة ربة منزل أثر إصابتها بطعنة نافذة بالصدر، بسبب مشاجرة مع عائلة ثانية بالعزبة لخلافات على حد أرض زراعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتمكن ضباط مباحث الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، بإشراف العقيد محمد شعراوي، وكيل مباحث المديرية، من ضبط المتهمين وهما شقيقان من جيران المجني عليها، لخلافات على حد زراعي بينهما، وتم إحالتهما للنيابة العامة.
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