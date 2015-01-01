خلال لقائه رئيس القابضة لمياه الشرب.. محافظ البحر الأحمر: دورنا رفع جودة الخدمة (صور)

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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمناقشة آخر مستجدات أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع البحر الأحمر، ليتم اكتمال المنظومة.



وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى بين الريف المصرى ومديرية الزراعة، والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لزراعة المناطق المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة ١.٥ مليون فدان.



وأكد المحافظ على سرعة استلام شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، للمحطات التى تم الإنتهاء منها حتى يتم تشغيلها فى أسرع وقت.



حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس يحي صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

