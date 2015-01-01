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بداية من اليوم.. إنطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات للحصول على نتائج 'النوفيام'

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:42 م
بداية من اليوم.. إنطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات للحصول على نتائج 'النوفيام'
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت وزارة التربية في بلاغ، أنه يمكن لكافة المترشحين لامتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقني لسنة 2019، أنّها وفرت خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال، ويمكن التسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.

ويتم التسجيل بتوجيه إرسالية قصيرة سعرها 950 مليم، على الرقم 85005 على النحو التالي:

NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان (ينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشح).

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقرر ليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 إرسالية تتضمن تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين الى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).

كما أعلنت وزارة التربية في البلاغ أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم وذلك على موقع WWW.9web.tn 
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