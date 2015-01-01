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"استئناف القاهرة": مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:44 م
استئناف القاهرة: مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان
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سمر جابر
 
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أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى قرارا بإنشاء مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف وعضوية المستشار. محمد حسام على محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.

وكان المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر اليوم قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم على نصر وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال على أن يباشر منصبة اعتبارا من 12 أغسطس القادم.
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