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مها أبو عوف تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقها الراحل (فيديو)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:35 م
مها أبو عوف تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقها الراحل (فيديو)
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الفجر الفني
 
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أجرت الفنانة مها أبو عوف، مادخلة هاتفية، عبر برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، للحديث عن شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت عنا أمس.

ونفت مها، الشائعات التي تم ترديدها مؤخرا، بأنه أوصى بحرق أفلامه، موضحة أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.

وأكدت مها، أنه في الفترة الأخيرةو لم تعد لديه القدرة على الكلام، وتدهورت حالته بشكل كبير، وكانت طريقة تواصه معهم مجرد نظرات منه فقط، تحمل رسائل ووصايا عديدة منها الحفاظ على علاقة الحب والمودة بينهم.

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