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خلال 24 ساعة .. "الأمن العام" يضبط 192 قطعة سلاح و28 متهما

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:42 م
خلال 24 ساعة .. الأمن العام يضبط 192 قطعة سلاح و28 متهما
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 192 قطعة سلاح ناري، و198 قضية مخدرات، و24672 مخالفة مرورية، و1988 مخالفة مرافق، وتنفيذ 75151 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

كما سقط في قبضة القوات، 53 متهمًا مطلوبًا ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، و28 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و299 دراجة نارية مخالفة فضلا عن إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.
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