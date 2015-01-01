ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'صوت العرب' تحتفل بالذكرى الـ ٦٦ لانطلاقها ضمن شبكات الإذاعة المصرية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:40 م
'صوت العرب' تحتفل بالذكرى الـ ٦٦ لانطلاقها ضمن شبكات الإذاعة المصرية
ماسبيرو - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
تنظم شبكة صوت العرب، الملتقى الثقافي العربي الأول لصوت العرب، والذي تستضيف خلاله الدكتورة لمياء محمود رئيس الشبكة، كوكبة من الشخصيات المصرية والعربية؛ احتفالًا بالذكرى السادسة والستين لانطلاقها، والذي يوافق الخميس ٤ يوليو.


ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور شبكة صوت العرب في البلاد العربية منذ انطلاقها، وأيضًا مستقبلها في عصر الإنترنت، وكذلك أهم أوجه التعاون التي ستكون في القريب العاجل بين صوت العرب وجميع ممثلي الدول العربية في مصر في مختلف المجالات، وبينها وبين الشعوب العربية بكل وسائل الاتصال الحديثة، ويتخلل الملتقى بعض الإبداعات الشعرية والموسيقية في حب صوت العرب.


ويشارك في الملتقى كوكبة من الشخصيات السياسية والثقافية والصحفية والفنية من مصر ومختلف الدول العربية،ومنهم: "السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية، السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت في القاهرة، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، الدكتور عصام البرام مستشار أول قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية"، بالإضافة إلى عدد من الملحقين الثقافيين للدول العربي في مصر.
Advertisements
المزيد عن: ماسبيرو صوت العرب شبكة إذاعة صوت العرب الوطنية للإعلام الفجر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي