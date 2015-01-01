"غوايش".. تدفع سائقا لتهشيم رأس عمته ورمي جثتها بمجرى مائي بالشرقية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على سائق هشم رأس عمته للاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالشرقية.وكان قسم شرطة القنايات بمحافظة الشرقية، قد تلقى بلاغا من (أحد المواطنين - مُقيم دائرة القسم) بغياب والدته (ربة منزل - 66 سنة) عن منزلها عقب خروجها صحبة نجل شقيقها (سائق توك توك - 36 سنة ) بمركبة "التوك توك" الخاصة به، لتوصيلها لمنزل شقيقها وفي الطريق طلبت منه النزول لقضاء بعض متطلباتها إلا أنها لم تعد، وأضاف بأن والدته كانت تتحلى بمشغولات ذهبية عبارة عن (5 غوايش و2 خاتم وقرط ودبلة).وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، لكشف غموض الحادث، وأثناء تمشيط خط سير المتغيبة، عثر رجال الشرطة على جثتها ملقاة في أحد المجاري المائية بدائرة قسم شرطة القنايات، وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس".وبتكثيف البحث والتحري حول ملابسات الجريمة، توصل رجال المباحث إلى أن مرتكب الواقعة هو نجل شقيق المجني عليها (سائق التوك توك)، بقصد الاستيلاء على المشغولات الذهبية التي كانت تتزين بها وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على المشغولات الذهبية.وأضاف أنه اتصل بعمته لاصطحابها لمنزل والده بزعم إنهاء خلاف عائلي بينه وبين والده، ثم توجه إليها بالتوك توك قيادته لاصطحابها من منزلها وفي الطريق طلب منها النزول، وباغتها بالتعدي عليها بقطعة حديدية على مؤخرة رأسها فسقطت على الأرض جثة هامدة، واستولى على المشغولات الذهبية عدا "الدبلة" لعدم تمكنه من خلعها من إصبعها، وتخلص من الجثة بإلقائها بالمجرى المائي محل العثور، وبإرشاده تم ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، والأداة المستخدمة في الجريمة "قطعة حديدية".