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"كانت حامل".. دفن سيدة طعنت نفسها بالخطأ خلال مشاجرة مع زوجها بدار السلام

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:35 م
كانت حامل.. دفن سيدة طعنت نفسها بالخطأ خلال مشاجرة مع زوجها بدار السلام
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داليا عادل
 
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صرحت نيابة دار السلام، دفن جثة ربة منزل قتلت نفسها خطأ، مما أسفر عن مقتل جنينها أثناء تشاجرها مع أهلها لرفضها العودة لبيت زوجها، وذلك عقب تشريح الجثة وإرسال بيان بالصفة التشريحية.

وكما كلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعه.

واستمعت النيابة الي أقوال أهل المجنى المتوفية، والذين أكدوا أنها جرحت نفسها بسكين بدون قصد أثناء تشاجرهم لرفضها العودة لبيت زوجها، وهددتهم بالانتحار اذا ارغموها علي ذلك، وأثناء تهديد والدها بالانتحار، طعنت نفسها، عن طريق الخطأ، وقاموا على الفور بنقلها الي المستشفى ولكنها توفت بعد أيام من تلقيها العلاج.

وكشفت التحقيقات أن المتوفاه كانت في شهرها السابع، وتوفى الجنين داخل بطنها يوم الواقعة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من عامل، مفاده، تعرض نجلته المدعو "مروة سيد"، حامل الشهر السابع، 40 سنة ومقيمة بدائرة القسم، لطعنة نافذة باستخدام سكين حيث أصابت نفسها عن طريق الخطأ، خلال مشادة كلامية نشبت بينهما لحل الخلاف بينها وبين زوجها، للرجوع لمنزلها، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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المزيد عن: سيدة تطعن نفسها دار السلام تحريات المباحث
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