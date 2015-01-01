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وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة منظومة "التأمين الشامل"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:34 م
وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الشامل
وزيرة الصحة هالة زايد
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منى صموئيل
 
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تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة إجراءات التطبيق التجريبي للتأمين الصحي الشامل، والذي تم إطلاقه أمس الاثنين، ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويتضمن التشغيل التجريبي، استقبال أفراد الأسر لتسجيل بياناتهم في الوحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، وإنشاء ملف طبي لكل فرد بالأسرة، ويتم تخصيص طبيب لكل منها، وتكون جميع الملفات والتعاملات الطبية مميكنة، لتكون بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر.

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