بعد اعتمادها .. اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:24 ص
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في مؤتمر صحفي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، أمس الاثنين، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كما أتاحت "التربية والتعليم"، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للطلاب في تخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.
ويذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، انطلقت في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.
|نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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