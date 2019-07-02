السبسي يتعافى ويغادر المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج

غادر رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، عشية امس الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.





وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته.





وكان رئيس الجمهورية قد نقل الخميس الماضي الى هذا المستشفى، لتلقّي العلاج اللازم اثر تعرضه الى وعكة صحية استوجبت نقله الى المستشفى.