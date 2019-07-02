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تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادات الجديدة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:26 ص
تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادات الجديدة
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محمد صلاح الحج
 
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بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  أمس الاثنين تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات ، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.

ويقدم "الفجر " فى التقرير التالى قيمة فاتورة كل شريحة من الشرائح السبع  بعد تطبيق الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجارى كما يلى:-

 50 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها"
 100 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها "
  200 كيلو وات شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها"
 300 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".
 400 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها"
   500 كيلو وات ساعة "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها".
 600 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها".
 650 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462.5 جنيه ".
  750 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607.5 جنيه.
ألف كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها"

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