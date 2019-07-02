عبد الدايم وعوض والحاج يفتتحون المعرض الأول للكتاب بمحافظة دمياط

خطوة جديدة على طريق نشر التنوير بمختلف المحافظات المصرية تتمثل فى افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتورة منال عوض،محافظ دمياط، الدورة الأولى من معرض دمياط للكتاب المقام على الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة وذلك ظهر الأربعاء 3 يوليو بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.





وقالت وزير الثقافة إن الدورة الأولى من معرض دمياط الدولى للكتاب تظهر للنور كمحفل جديد فى الوجه البحرى لأهم مصادر المعرفة وتأتى ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى وصول المنتج الثقافي لكافة المواطنين فى أرجاء مصر، وأضافت أنه تظاهرة ثقافية تنويرية ومناسبة جادة لابناء المحافظة تيسر لهم الحصول على احدث واهم العناوين مؤكدة منح تخفيضات على اسعار جميع الاصدارات الخاصة بوزارة الثقافة وكذلك دور النشر الخاصة.