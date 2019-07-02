بـ5 كيلو بانجو.. سقوط عصابة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية





وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.



ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من مكافحة المخدرات بالمديرية بضبط كل من "احمد.ع" 32 سنة، بدون عمل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها، و"أحمد. م. ا" 33 سنة، عاطل ومقيم بندر طوخ دائرة مركز طوخ، و"رضا.ع" 40 سنة، عاطل ومقيم كوم الأطرون دائرة مركز طوخ، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها، وبالتفتيش ضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 5 كيلو جرام ، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 450 جرام،مبلغ مالى 740 جنيه ، سلاح ابيض " مطواه "،هاتف محمول.