مؤشر"البحرين "يصعد 0.31% بمستهل التعاملات
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:12 ص
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% رابحا 4.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1475.62 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.45% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.91%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.43%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.37% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61
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