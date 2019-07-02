مهاجم كينيا مطلوب في الأهلي
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:09 ص
الفجر الرياضي
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دخل مايكل أولونجا مهاجم منتخب كينيا ونادي كاشيوا ريسول بدوري الدرجة الثانية الياباني دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وسجل أولونجا هدفين لمنتخب كينيا خلال مباريات أمم إفريقيا في مرمى تنزانيا
ضمن الجولة الثانية التي حسمتها كينيا بنتيجة 3/2.
ويبلغ
مايكل أولونجا من العمر 25 عامًا وسبق له اللعب في جورماهيا وتوسكر الكيني والحصول
على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكيني عام 2015.
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