أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 01 جويلية 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 170 عملية حجز.





- تحرير 33 محضر عدلي.





- إلقاء القبض على 11 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.









في المجال الصحي:





- تحرير 133 مخالفة صحية.





- تحرير 63 محضر إقتصادي.





- توجيه 52 إنذار كتابي.





- القيام بـ 101 إزالة فورية.









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 23 علبة قهوة و350 كيس من العصير بولاية قبلي وتونس العاصمة.





- حجز 500 قطعة ملابس قديمة بولاية صفاقس.





- حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين.





- حجز وإتلاف 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.





- حجز 498 علبة سجائر مجهولة المصدر بتونس العاصمة و670 لتر من الزيت المدعم بولاية القيروان.





- حجز 42 كلغ من الكلور مجهول المصدر بولاية زغوان.