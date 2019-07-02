حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:04 ص
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 01 جويلية 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 170 عملية حجز.
- تحرير 33 محضر عدلي.
- إلقاء القبض على 11 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
في المجال الصحي:
- تحرير 133 مخالفة صحية.
- تحرير 63 محضر إقتصادي.
- توجيه 52 إنذار كتابي.
- القيام بـ 101 إزالة فورية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 23 علبة قهوة و350 كيس من العصير بولاية قبلي وتونس العاصمة.
- حجز 500 قطعة ملابس قديمة بولاية صفاقس.
- حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين.
- حجز وإتلاف 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.
- حجز 498 علبة سجائر مجهولة المصدر بتونس العاصمة و670 لتر من الزيت المدعم بولاية القيروان.
- حجز 42 كلغ من الكلور مجهول المصدر بولاية زغوان.
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