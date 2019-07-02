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حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:04 ص
حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين
صورة توضيحية
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 01 جويلية 2019 عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 170 عملية حجز.

- تحرير 33 محضر عدلي.

- إلقاء القبض على 11 شخص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 133 مخالفة صحية.

- تحرير 63 محضر إقتصادي.

- توجيه 52 إنذار كتابي.

- القيام بـ 101 إزالة فورية.

 

أهم عمليّات الحجز:

- حجز 23 علبة قهوة و350 كيس من العصير بولاية قبلي وتونس العاصمة.

- حجز 500 قطعة ملابس قديمة بولاية صفاقس.

- حجز وإتلاف بقرة بولاية القصرين.

- حجز وإتلاف 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 498 علبة سجائر مجهولة المصدر بتونس العاصمة و670 لتر من الزيت المدعم بولاية القيروان.

- حجز 42 كلغ من الكلور مجهول المصدر بولاية زغوان.
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