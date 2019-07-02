مجلس إدارة "جلوبال تليكوم" يقر إالغاء عمومية زيادة رأس المال

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، إن مجلس الإدارة قرر إلغاء اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال التي كان مقرراً انعقادها يوم 27 أغسطس المقبل.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم إن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماع أمس، على بيع وشراء وشطب الرهن لكافة السيارات المملوكة للشركة.









وأضافت أن المجلس وافق على تكوين وتأسيس أو الاشتراك في التحالفات وتحديد حصة الشركة للمساهمة فيها وزيادتها وخفضها أو التخارج منها والاشتراك من المناقصات والمزايدات سواء داخل مصر أو خارجها.





كما وافق المجلس على تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل مصر وخارجها أمام القضاء وجميع لجان وهيئات التحكيم المحلي والدولي.





يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي.فى الخاص بشراء 1.997 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31 بالمائة من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة.





وأضافت أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.





ونوهت على شركات السمسرة بعدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.





وقالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، أمس، إنها أبرمت اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة والشركات التابعة والبالغة 136 مليون دولار (ما يعادل نحو 2.3 مليار جنيه).