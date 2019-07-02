ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاحتجاجات تفسد افتتاح البرلمان الأوروبي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:10 ص
الاحتجاجات تفسد افتتاح البرلمان الأوروبي
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
أفسد المشرعون من الأحزاب اليمينية وبريكست ومؤيدي الاستقلال الكاتالوني الجلسة الافتتاحية الرسمية للبرلمان الأوروبي.

رفض البعض الوقوف حيث بدأت فرقة موسيقى الجاز في عزف نشيد الاتحاد الأوروبي - أغنية بيتهوفن "نشعر بالفرح" - في حين أدار آخرون، ولا سيما من حزب بريكست البريطاني، ظهورهم للحدث.

كما كان هناك احتجاج على قرار حرمان كارليس بويجمونت الانفصالي الكاتالوني من شغل مقعده، ودفاع عن قبطان السفينة الألمانية المحتجزة في إيطاليا في مواجهة بشأن حقوق المهاجرين.

بعد الافتتاح الرسمي، سرعان ما تم استئناف الإجراءات العادية. يصادف اليوم الثلاثاء أول يوم في الدورة الخمسية الجديدة للمجلس التشريعي في أعقاب انتخابات مايو.
Advertisements
المزيد عن: الجلسة الافتتاحية البرلمان الأوروبي الاحتجاجات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي