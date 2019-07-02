الاحتجاجات تفسد افتتاح البرلمان الأوروبي
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 11:10 ص
ترجمة منار طارق
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أفسد المشرعون من الأحزاب اليمينية وبريكست ومؤيدي الاستقلال الكاتالوني الجلسة الافتتاحية الرسمية للبرلمان الأوروبي.
رفض البعض الوقوف حيث بدأت فرقة موسيقى الجاز في عزف نشيد الاتحاد الأوروبي - أغنية بيتهوفن "نشعر بالفرح" - في حين أدار آخرون، ولا سيما من حزب بريكست البريطاني، ظهورهم للحدث.
كما كان هناك احتجاج على قرار حرمان كارليس بويجمونت الانفصالي الكاتالوني من شغل مقعده، ودفاع عن قبطان السفينة الألمانية المحتجزة في إيطاليا في مواجهة بشأن حقوق المهاجرين.
بعد الافتتاح الرسمي، سرعان ما تم استئناف الإجراءات العادية. يصادف اليوم الثلاثاء أول يوم في الدورة الخمسية الجديدة للمجلس التشريعي في أعقاب انتخابات مايو.
رفض البعض الوقوف حيث بدأت فرقة موسيقى الجاز في عزف نشيد الاتحاد الأوروبي - أغنية بيتهوفن "نشعر بالفرح" - في حين أدار آخرون، ولا سيما من حزب بريكست البريطاني، ظهورهم للحدث.
كما كان هناك احتجاج على قرار حرمان كارليس بويجمونت الانفصالي الكاتالوني من شغل مقعده، ودفاع عن قبطان السفينة الألمانية المحتجزة في إيطاليا في مواجهة بشأن حقوق المهاجرين.
بعد الافتتاح الرسمي، سرعان ما تم استئناف الإجراءات العادية. يصادف اليوم الثلاثاء أول يوم في الدورة الخمسية الجديدة للمجلس التشريعي في أعقاب انتخابات مايو.
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