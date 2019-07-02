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حجز 670 لتر من الزيت المدعم بالقيروان

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:58 ص
حجز 670 لتر من الزيت المدعم بالقيروان
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مروى الجلاصي
 
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في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام نظمت يوم 02 جويلية 2019 منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق أهم النتائج التالية:


- إيقاف 15 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تحرير 01 محضر عدلي.

- تحرير 08 مخالفات مرورية.

- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- حجز سيارة مفتش عنها.

- حجز 670 لتر من الزيت المدعم.
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