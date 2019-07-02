حجز 670 لتر من الزيت المدعم بالقيروان

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام نظمت يوم 02 جويلية 2019 منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق أهم النتائج التالية:









- إيقاف 15 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تحرير 01 محضر عدلي.





- تحرير 08 مخالفات مرورية.





- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- حجز سيارة مفتش عنها.





- حجز 670 لتر من الزيت المدعم.