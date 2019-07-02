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خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:58 ص
خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة
نيمار ووالده
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مصطفي صابر
 
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صرح والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، عن الاخبار التي تربط نجله بالرجوع الى ناديه السابق برشلونة.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن اللاعب البرازيلي ومحاميه ايضا سيلتقيان اليوم في كتالونيا مع أحد المسؤولين في النادي الكتالوني، والمتخصص في السوق البرازيلي أندريه كوري واكان عاملاً رئيسيًا في انتقال اللاعب لبرشلونة من قبل.

وفي تصريحات أبرزتها الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" قال والد نيمار: "أنا الآن في البرازيل وسأستمر هنا حتى أعود إلى باريس مع نجلي، لن أذهب إلى برشلونة لعقد مفاوضات".

ويذكر ان رحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى سان جيرمان، بعدما قرر الأخير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوجرانا، والذي يقدر بـ222 مليون يورو.

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المزيد عن: والد نيمار نيمار رحيل نيمار عن باريس برشلونة
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