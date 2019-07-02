حجز 10 غرامات من 'الكوكايين' لدى شباب وبنات داخل منزل بسوسة

في إطار التصدّي لظاهرة مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات بجميع أنواعها وتعقّب الأشخاص المُندمجين في هذا المجال، تمكّنت يوم 01 جويلية 2019 الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالقنطاوي إثر توفر معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص الغرباء عن الجهة داخل شقة.





وبعد إستشارة النيابة العموميّة، تمّت مداهمة الشقة المذكورة أين تمّ ضبط 08 أشخاص (أعمارهم تتراوح بين 21 و25 سنة قاطنين تونس العاصمة من بينهم 03 فتيات)، وحجزت لديهم 10 غرامات من مخدّر "الكوكايين" وكمية من مخدّر القنب الهندي "زطلة".



