محافظ البحر الأحمر يهنىء أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من طلاب المحافظة

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هنأ اللواء دكتور احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أوائل الدبلومات الفنية الصناعية "التعليم المزدوج" نظام الثلاث سنوات من أبناء المحافظة أوائل الجمهورية لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة متمنيًا لهم دوام التوفيق فى حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق ما يصبون إليه.



وقال المحافظ، إنهم نماذج مشرفة يحتذى بها وأنهم يمثلون الأمل ومستقبل الوطن المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصر في كافة المجالات كما حثهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية، أكد لهم تقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.



ووعد المحافظ الطلبة المتفوقين بتحديد موعد لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق ولكى يكونوا حافزًا لغيرهم من الطلبة فى الجد والإجتهاد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



وأكد المحافظ أهمية ودور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.