استئصال تشوه خلقي نادر من رضيع بمستشفى شرق جدة



وتم إستئصال الأنسجة الدماغية المشوهة للجبهة وغلق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلًا أو تأثر عليه ومثل هذه العمليات الصعبة تحتاج إلى كوادر متخصصة لها خبرة واسعة في إجرائها خاصة وأن عمر المريض صغير جدًا



ونجحت العملية نجاحًا كبير، وبقي بعدها الرضيع أسبوعا كاملًا بالعناية المركزة لحديثي الولادة ثم غادر المستشفى مع أمه بدون أي مضاعفات.



يذكر أن من أهم الأسباب الرئيسية لحدوث مثل هذه التشوهات الخلقية عادة ما يكون بسبب نقص في حمض الفوليك عند الأم قبل وأثناء الحمل وعدم الإهتمام من قبل بعد الأمهات بمثل هذه الأمور المهمة.

نجح أطباء بمستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك بإستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمى ( بالقيلة الدماغية الجبهية)، حيث ولد الطفل بهذا الورم وهو تشوه نادر جدًا عبارة عن كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية ناتجة عن عدم إنغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين وقد بلغ حجم الكيس 10سم × 12سم.وقد أجريت العملية للمولود في اليوم السابع بعد الولادة بعد معاينة الحالة من قبل الأطباء والمختصين في هذا المجال.