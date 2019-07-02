ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استئصال تشوه خلقي نادر من رضيع بمستشفى شرق جدة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 10:54 ص
استئصال تشوه خلقي نادر من رضيع بمستشفى شرق جدة
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
نجح أطباء بمستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك بإستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمى ( بالقيلة الدماغية الجبهية)، حيث ولد الطفل بهذا الورم وهو تشوه نادر جدًا عبارة عن كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية ناتجة عن عدم إنغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين وقد بلغ حجم الكيس 10سم × 12سم.

وقد أجريت العملية للمولود في اليوم السابع بعد الولادة بعد معاينة الحالة من قبل الأطباء والمختصين في هذا المجال.

وتم إستئصال الأنسجة الدماغية المشوهة للجبهة وغلق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلًا أو تأثر عليه ومثل هذه العمليات الصعبة تحتاج إلى كوادر متخصصة لها خبرة واسعة في إجرائها خاصة وأن عمر المريض صغير جدًا

ونجحت العملية نجاحًا كبير، وبقي بعدها الرضيع أسبوعا كاملًا بالعناية المركزة لحديثي الولادة ثم غادر المستشفى مع أمه بدون أي مضاعفات.

يذكر أن من أهم الأسباب الرئيسية لحدوث مثل هذه التشوهات الخلقية عادة ما يكون بسبب نقص في حمض الفوليك عند الأم قبل وأثناء الحمل وعدم الإهتمام من قبل بعد الأمهات بمثل هذه الأمور المهمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
غينيا بيساو
-
x
18:00
-
غانا
بنين
-
x
18:00
-
الكاميرون
موريتانيا
-
x
21:00
-
تونس
أنغولا
-
x
21:00
-
مالي