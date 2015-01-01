الصين تدعم التحقيق الجنائي بشأن "الأعمال غير القانونية" في هونج كونج

قال مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، في بيان: "هذه الأعمال الخطيرة غير القانونية تدوس على سيادة القانون في هونج كونج، وتقوض النظام الاجتماعي لهونج كونج وتضر بالمصالح الأساسية لهونج كونج".