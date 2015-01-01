شاهد بالصور.. منزل كريس هيمسورث الذي بلغت تكلفته 20 مليون دولار

شارك النجم الأسترالي كريس هيمسورث، متابعيه على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من اللقطات الأولى من داخل منزله الجديد الذي بلغت تكلفته 20 مليون دولار.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، هذه اللقطات عن كريس، وظهر بها بجانب أحد الفنانين المختصين بالديكورات الداخلية للمنازل وهو "أوتيس هوب".

وكان ضمن اللقطات التي نشرها كريس، مشاهد من عمل "أوتيس" على جداريه فنية ضخمة داخل المنزل، تحتوي على تموجات، قالت الصحيفة البريطانية أنها تعبر عن جماعات محلية باسم Gumbaynggirr سكنت منطقة وسط الساحل الشمالي بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية.