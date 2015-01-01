تركيا تخزن قطع غيار أسلحة رئيسية تحسباً لعقوبات أمريكية

بدأت تركيا في تخزين قطع غيار رئيسية لأسلحة أمريكية تحسباً لإقدام الكونغرس الأمريكي على فرض عقوبات على أنقرة لقيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس.400" المثيرة للجدل.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" إلى أنه ليس من الواضح متى تم اتخاذ قرار تخزين قطع الغيار، ولكن مسؤولين أتراك قالوا إنه "تم اتخاذ هذه الخطوة تحسباً لأي حظر أمريكي محتمل".

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا منذ عام 2018 بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس.400" وهي المنظومة المنافسة لمنظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية.

ويعمل الجيش التركي، الذي لا يزال يعاني من قرار حظر السلاح الأمريكي المفروض منذ نصف قرن، على تخزين أجزاء من طائرات "إف.16" وغيرها من المعدات العسكرية، وفقًا لاثنين من المسؤولين الأتراك المطلعين على استراتيجية بلادهم الدفاعية.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب الحرب الأهلية السورية، وذلك حينما قامت الولايات المتحدة بتسليح ميليشيا كردية تعتبرها تركيا جماعة إرهابية، وكذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في عام 2016 والتي تلقي حكومة الرئيس التركي باللائمة على فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بوصفه العقل المدبر لهذه المحاولة.

وأضاف المسؤولون نقلاً عن مناقشات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مصممة على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وذكر المسؤولون أن أنقرة تهدف إلى المشاركة في إنتاج الجيل القادم من الصاروخ "إس.400" حيث قال أردوغان إن "بلاده ستتسلم منظومة الدفاع الصاروخية الروسية خلال أيام".