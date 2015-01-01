سياسي يمني لــ "الفجر": لابد من كبح جماح أذرع إيران بالتوازي مع فرض العقوبات الأمريكية

كشف المحلل السياسي محمود الطاهر أن العقوبات الأمريكية، تؤتي ثمارها بالنسبة للاقتصاد الايراني، لكن ايران تعمل بالاتجاه المعاكس، لان انتاجها للسلاح لن يتأثر، وستتخذ ذلك لزعزعة أمن المنطقة، عبر اثارة المشاكل في ممر الملاحي الدولي من خلال تزويد مليشياتها في المنطقة بالأسلحة الحديثة لضرب المصالح الأمريكية والمدنية بالنسبة لحلافائها في المنطقة .





وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة لــ "الفجر" راينا الحوثيون كيف صعدوا من هجماتهم الارهابية على أهداف مدنية في السعودية بما يخالف قانون الحرب والقوانين الدولية، وذلك جزء من استراتيجية ايران، ولهذا من الأهمية كبح جماح أذرع ايران في المنطقة بالتوازي مع فرض العقوبات الامريكية.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق المزيد من العقوبات الضخمة على إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.





وقال ترامب: سنفرض المزيد من العقوبات وسنفعل ذلك بسرعة في بعض القطاعات، مضيفا أن العقوبات ستستمر حتى تغير القيادة في طهران موقفها.





وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم وتتجاوز الحد المتفق عليه في اتفاقية برنامجها النووي.





يذكر أن لإيران دوراً كبيراً في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك ضمن أنشطتها التخريبية في المنطقة.