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لافتة إنسانية لـ هيو جاكمن في حفله الأخير بسان بول

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:23 ص
لافتة إنسانية لـ هيو جاكمن في حفله الأخير بسان بول
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أحمد جمال أحمد
 
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فاجأ النجم هيو جاكمن، الحاضرين بحفله الغنائي بأحد مسارح "سان بول" بولاية مينسوتا الأمريكية، بسماحه لأحد الشباب الحاضرين بالحفل للتقدم لخطبة الفتاة التي يحبها والتي كانت أيضا من الحاضرين.

 

و روت صحيفة "ديلي ميل" المشهد بنشرها لعدد من اللقطات نقلا عن موقع "تي تي كرييتف"، وقالت أن هيو تنحى عن خشبة المسرح وقدم المايكروفون للشاب الذي كان يدعى "جو كريبال"، ليقدم خاتم الزواج للفتاة التي كانت تدعى "سناء أحمد".

 

ووافقت الفتاة على عرض الزواج مما أسعد الحاضرين بحفل هيو، The Man. The Music. The Show، الذي قدم خلاله مجموعة من الأغاني والعروض التي قدمها بفيلم  the greatest show man.

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