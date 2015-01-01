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أمانة الجوف: تجهيز لوحات إلكترونية لجميع مشروعات الجاري تنفيذها

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:26 ص
أمانة الجوف: تجهيز لوحات إلكترونية لجميع مشروعات الجاري تنفيذها
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، أنّها شرعت في تجهيز لوحات إلكترونية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي، إنّه من الضروري تعميم اللوحات الإلكترونية على جميع البلديات بمنطقة الجوف؛ تأكيدًا للشفافية والحرص على متابعة إنجاز المشروعات بجميع مدن الجوف.

وأضاف، أنّ هذه اللوحات تُشكل بداية انطلاق العمل بالمشروع والفترة المتبقية لإنجازه وقيمة العقد، مؤكِّدًا أنَّ هذه الخطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى إشراك المجتمع بالوقوف على معدلات إنجاز المشروعات خلال الفترة المحددة.

وكان الغامدي قد التقى أمس الأول الأحد، رؤساء البلديات وقيادات الأمانة؛ لمناقشة نسب الإنجاز ومدى الالتزام بجدول المشروعات التنفيذية ومشروعات المبادرات، بالإضافة إلى عرض خاص عن إيرادات البلديات والتأكيد على أهمية الاستثمار للمرحلة المقبلة.

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