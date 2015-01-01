الأزمة الكبرى في برشلونة على ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:17 ص
الفجر الرياضي
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يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة عنيفة في إذا نجح في التعاقد مع نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة بينما
وافق جريزمان على الانتقال للفريق وتقديم الصفقة يوم 11 يوليو لكن الأزمة تتمثل في
عدم قدرة الفريق في دفع رواتب ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي البرسا الحالي
ونيمار وأنطوان جريزمان وهو من الناحية العملية شبه مستحيل.
ولا يمكن لبرشلونة الإسباني ترك نيمار أو
جريزمان أو ميسي أو لويس سواريز على دكة البدلاء نظرًا لقوة الفريق.
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