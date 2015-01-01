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الأرصاد تنبه قاطني نجران إلى أمطار رعدية ورؤية متدنية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 09:23 ص
الأرصاد تنبه قاطني نجران إلى أمطار رعدية ورؤية متدنية
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنَّ مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلومترًا ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كيلومترًا ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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