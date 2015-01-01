الشرطة الأسترالية تعتقل 3 لصلتهم بمؤامرة سيدني

وضح مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية إيان مكارتني ان الشرطة كانت تراقب احد المشتبه بهم منذ عودته إلى سيدني من لبنان، مضيفا انه من المتوقع أن يُتهم المشتبه به بالتحضير لعمل إرهابي والاستعداد لدخول أفغانستان لغرض الانخراط في أنشطة معادية نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا أنه كان سيذهب إلى أفغانستان للمشاركة في مؤامرة منفصلة. يمكن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.



وأضاف مكارتني "كان هناك عدد من الخطط على المستوى الدولي فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، بالاضافة لتطوير خطة محلية في الوقت نفسه"، مشيرا الي ان التخطيط كان في مراحله الأولى، وأن الرجال لم يحصلوا بعد على أسلحة أو متفجرات.



وقال مكارتني إن هذه المؤامرة هي الهجوم الإرهابي الرئيسي السادس عشر الذي أحبطته الشرطة في أستراليا منذ رفع مستوى التهديد في سبتمبر 2014.



أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء انه تم اعتقال ثلاثة رجال بسبب مؤامرة من تنظيم الدولة الاسلامية لمهاجمة مجموعة متنوعة من أهداف سيدني بما في ذلك مباني الشرطة والدفاع والمحاكم والكنائس والبعثات الدبلوماسية.وأ