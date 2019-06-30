مدير "الفني لجسور الخير": نجاح كبير لفعاليات أول أيام قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية بطور سيناء





أعلن الدكتور عادل التابعي زغلول – نائب رئيس القافلة الطبية البيطرية المتكاملة "جسور الخير 4" والمدير الفني لها توقيع الكشف الطبي بالمجان على (987) من أهالي مدينة طور سيناء والمناطق المُحيطة بها في تخصصات (طب وجراحة العيون، جراحة الجهاز الهضمي، القلب، الكلى والمسالك البولية، جراحة اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، طب الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية، جراحة العظام، الأشعة)، كما تم صرف العلاج لهم بالمجان تحت إشراف صيادلة القافلة.





كذلك قامت القافلة الطبية البيطرية بزيارة بعض التجمعات بوادي الطور حيث تم توقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة وإجراء بعض الجراحات لعدد (80) رأس من الجمال و(10) خيول و(400) رأس من الأغنام وعدد (450) من الطيور، وصرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للقافلة والتي انطلقت من جامعة المنصورة صباح الأحد 30/6/2019م تحت رعاية السيد أ.د/ أشرف محمد عبد الباسط – رئيس الجامعة، والسيد أ.د/ محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ورئيس القافلة، والسيد اللواء/ خالد فودة – محافظ جنوب سيناء؛ استكمالاً لسلسلة قوافل "جسور الخير" المُتكاملة التي بدأتها الجامعة عام 2018م لخدمة المُدن والقرى بالمحافظات الحدودية.



