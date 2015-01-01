قرقاش: من الضروري تفادي المواجهة في السودان

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على ضرورة استمرار الحوار بين الأفرقاء في السودان، دون تصعيد أو مواجهة بين الطرفين، في إشارة إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الثلاثاء: "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيداً عن الاحتداد، ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وأضاف: "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها".

يذكر أن يوم أمس شهد هدوءاً حذراً في السودان بعد تظاهرات المعارضة الأحد، والتي أدت إلى سقوط 7 قتلى، بحسب ما أفادت وزارة الصحة السودانية. واتهمت قوى الحرية والتغيير في بيان مساء الاثنين القوات الأمنية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين، معتبرة المجلس العسكري مسؤولاً عن "الأرواح التي أزهقت".

إلى ذلك، أعلنت عن بعض التحفظات على المبادرة الإفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الإفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.

كما أكدت التمسك بعدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي، مؤكدة أن تمسك الانتقالي بالرئاسة الدائمة للسيادي يوضح تشبثه بالسلطة، فيما طالبت بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بأغلبية مدنية.