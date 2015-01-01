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ليدي جاجا على وشك الانضمام لفريق عمل "MARVEL"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 08:19 ص
ليدي جاجا على وشك الانضمام لفريق عمل MARVEL
ليدي جاجا
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أحمد جمال أحمد
 
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ترددت أنباء قوية عن ترشح النجمة ليدي جاجا، لتشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "حراس المجرة"، التابع لسلسلة أفلام أبطال MARVEL.

 

ووفقا لموقع "imbdفإن جاجا، مرشحة لتؤدي صوت شخصية " "Lady Lyllaمن قصص "MARVE"" المصورة، والتي ستكون شخصية مستجدة على شخصيات "حراس المجرة" المعروفين.

 

وما يثير الجدل حول اختيار جاجا، لهذا الدور، هو أن شخصية ،Lady Lylla التي ستؤدي جاجا صوتها، ستقع في حب شخصية "روكيت" من فيلم "حراس المجرة" التي يؤدي صوتها النجم برادلي كوبر، مما يتسبب في إثارة الشائعات من جديد حول ارتباط الثنائي بعد انفصال كوبر، عن حبيبته الروسية إيرينا شايك.

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