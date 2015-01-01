ملعب إفريقيا.. جمال بلماضي والعلامة الكاملة وأشياء أخرى

بأداء كبير منتخب الجزائر يواصل عروضة القوية في بطولة أمم إفريقيا ويفوز علي منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0، وتزامنًا مع بطولة كأس الأمم الإفريقية يقدم "الفجر الرياضي" فقرة ثابته باسم "ملعب إفريقيا" لتحليل مباريات الكان بشكل مفصل وفيما يلي نقدم تحليلًا فنيًا لمباراة الجزائر وتنزانيا

تغييرات في التشكيل وأداء مميز

بدأ المنتخب الجزائري المباراة بتشكيل مختلف تمامًا عن المباريتين السابقيتين حيث أجري جمال بلماضي 9 تغييرات شملت جميع اللاعبين في القائمة الأحتياطية للجزائر عدا ياسين ابراهيمي المصاب والحارسين الأحتياطيين ورغم كل ذلك الكم الكبير من التغييرات إلا أن منتخب الجزائر أظهر انسجامًا وقوة كبيرة وحافظ علي شكله المعتاد وكان نجوم المباراة آدم أوناس الذي يشارك لأول مرة مع المنتخب الجزائري وسجل هدفين وصنع هدف مع ظهور مميز للمهاجم المخضرم سليماني الذي احرز هدف وصنع هدف في أول ظهور له في البطولة وأداء قتالي وفني كبير من المهاجم أندي ديلور.

تحديات بلماضي ونجاح ساحق

وكما ذكرنا في تحليل مباراة الجزائر والسنغال السابقة أن منتخب الجزائر سيقابل أختبارين عليه التعامل معهما حتي يواصل عروضة القنية.





الاختبار الأول كان في استمرار المعدلات البدنية القوية والتي تمثل أحد أسرار التفوق الجزائري حتي الآن أما الاختبار الثاني كان قدرة جمال بلماضي في التعامل مع دكة البدلاء العامرة بالنجوم، وطرحنا سؤلًا اختتمنا به التحليل وهو هل قادر جمال بلماضي على التعامل مع الاختبارين ليأتي الرد المباشر من جمال في مباراة أمس بإراحة الأساسيين للحفاظ علي مجهودهم البدني وإشراك البدلاء ليدخلوا في جو البطولة، عمل عظيم يقوم به جمال بلماضي حتي الآن استحق عليه أن يكون أفضل مدرب بينما تكون الجزائر أفضل منتخب في البطولة حتى الآن.