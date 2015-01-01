"مسام" ينتزع 600 لغم حوثي خلال الأسبوع الرابع من يونيو

انتزع مشروع مسام لنزع الألغام، حاولي 600 ألغام حوثية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو المنصرم.

وأوضح مدير المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت 268 لغماً مضاداً للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الإثنين.

وأضاف القصيبي، أن الفرق نزعت أيضاً خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان، لافتاً أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية شهر يونيو ولغاية الـ27 منه 1839 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وأكد أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو (حزيران) الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.