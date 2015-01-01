الإمارات تفتتح مركزا للإنزال السمكي في الساحل الغربي اليمني

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، مركز الإنزال السمكي في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا، بالساحل الغربي لليمن، بعد أن استكملت إنشاء المشروع الذي يتكون من ساحة حراج، وغرفة للإدارة وحمام، بالإضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن أكثر من (4000) صياد في مناطق (المتينة، الجلبة، رأس الحسي، النخيل، السقف، الغويرق، البقعة، الفازة) سيستفيدون من مركز الإنزال السمكي الجديد وأن هيئة الهلال قد قامت بتأهيل وإنشاء 24 مركزا للإنزال السمكي بالساحل الغربي لليمن.

وأشار إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين نتيجة افتقار هذه المنطقة لمركز إنزال سمكي في السابق، مبينا أن عدد قوارب الصيد والمشتغلين في مجال الاصطياد السمكي قد بدأوا نشاطهم بشكل ملحوظ ما يدل على أهمية وجود هذه المنشأة التي ستحقق الفائدة على سكان تلك المناطق البالغ عددهم أكثر من (9000) نسمة.

بدوره أكد حسن علي إبراهيم هنبيق، مدير عام مديرية التحيتا، رئيس المجلس المحلي، أن مركز الإنزال السمكي الذي جرى إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي، سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قامت بدور كبير وعظيم في إنشاء وتأهيل وترميم مشاريع خدمية وتنموية متعددة، وبما يخدم بدرجة رئيسة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وقال صيادون يمنيون مستفيدون إن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعا معنوياً كبيراً لهم للعودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك من أجل تحقيق التنمية وزيادة دخل الفرد. مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات عبر ذراعها الانسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي عملت على تقديم الدعم السخي في مختلف المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية على امتداد قرى ومناطق الساحل الغربي.