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الحسيني الكارم يطالب بالاهتمام وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 08:05 ص
الحسيني الكارم يطالب بالاهتمام وتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة
الحسيني الكارم
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الفجر
 
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قال الحسيني الكارم، منسق عام العلاقات العامة لمنطمة تحدي الإعاقة unarts، ووالد السباح محمد الحسيني سباح المانش، إن مؤتمر القاهرة الأول لعلوم الإعاقة والتأهيل تحت شعار "معا نستطيع"، يجسد رؤية القيادة المصرية فى أن تصبح مصر منارة للعلوم  والخدمات الانسانية. 

وأضاف الحسيني، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، أن مصر  تأتي على رأس الدول العربية والأفريقية التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال الخدمات الإنسانية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر، ومناصرته لحقوق ذوي القدرات الخاصة. 

وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر هو كيفية توجيه وتنمية قدرات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الاهتمام بها ونحو أهدافهم، مؤكدًا أنه آن الآوان أن نتبع العلم والمنهج لاتخاذ الإجراءات العلمية والفنية للتعامل مع هذا الملف، ولا ندع ولا نضع أولادنا مع هواة كانوا غير متخصصين أو مؤهلين في التعليم أو التدريب الرياضي.

وأوضح أن المؤتمر أسعده كثيرًا لوحدة الأطباء في الكليات المتخصصة ومدربين متخصصين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية بمشاركتها وجدت تطورًا ملحوظًا جدًا من المتعاملين في هذا المجال من أول الأفراد القائمين على هذه  الأماكن التي ترعى هذا القطاع، موجهًا كل الشكر للسعودية.

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