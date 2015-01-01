نواب هونج كونج المؤيدون لبكين ينتقدون عنف المتظاهرين
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 08:04 ص
ترجمة منار طارق
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ندد المشرعون المؤيدون لبكين في هونج كونج بالعنف والتخريب في المنشآت الحكومية من قبل المتظاهرين.
وقالت ريجينا إيب، وزيرة الأمن السابقة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن هذا السلوك غير مقبول في "المجتمع المتحضر:، مضيفة انه لا يوجد ما يبرر "نوع العنف الذي رأيناه الليلة الماضية".
و قد احتجت مع مشرعون آخرون علي الأضرار التي لحقت بالمجلس التشريعي من قبل المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرتهم في وقت متأخر من يوم الاثنين بينما خرج عشرات الآلاف من الناس في الشوارع.
كما حثوا المتظاهرين على الهدوء بعد أسابيع من المظاهرات بشأن محاولة الحكومة تغيير قوانين للسماح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم.
وقالت ريجينا إيب، وزيرة الأمن السابقة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن هذا السلوك غير مقبول في "المجتمع المتحضر:، مضيفة انه لا يوجد ما يبرر "نوع العنف الذي رأيناه الليلة الماضية".
و قد احتجت مع مشرعون آخرون علي الأضرار التي لحقت بالمجلس التشريعي من قبل المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرتهم في وقت متأخر من يوم الاثنين بينما خرج عشرات الآلاف من الناس في الشوارع.
كما حثوا المتظاهرين على الهدوء بعد أسابيع من المظاهرات بشأن محاولة الحكومة تغيير قوانين للسماح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم.
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