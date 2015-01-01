بعد سنوات من الاختفاء.. ابنتا وائل كفوري إلى العلن

اعتاد الفنان اللبناني، وائل كفوري، إبعاد عائلته عن أضواء الشهرة طيلة فترة زواجه، إلا أن خبر طلاقه أعاد حياته الشخصية إلى الواجهة من جديد.





وفي خطوة قد تفتح باب الجدل بين الطرفين نشرت آنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة لابنتيهما ميشال وميلانا على إنستغرام أظهرت ملامحهما بشكل بسيط، وأرفقت الصورة بعبارة: "حماكما الله".



