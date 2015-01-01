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بشروط طالبان.. الاتفاق علي مؤتمر الحوار الداخلي الأفغاني

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:42 ص
بشروط طالبان.. الاتفاق علي مؤتمر الحوار الداخلي الأفغاني
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ترجمة منار طارق
 
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سيتم عقد مؤتمر حوار داخلي أفغاني يومي 7 و8 يوليو في دولة قطر، ولكن يبدو انهه سيكون وفقًا لشروط طالبان حيث لن يكون هناك تمثيل رسمي للحكومة.

وفقًا للممثل الخاص لألمانيا، فإن المشاركين في الحضور "سيشاركوا بصفتهم الشخصية فقط وعلى قدم المساواة". ستشارك ألمانيا في رعاية المحادثات مع قطر، وفقًا لبيان أصدره السفير ماركوس بوتزيل، الممثل الخاص لألمانيا في باكستان وأفغانستان، اليوم الثلاثاء.

تم إبطال حوار أفغاني سابق في قطر عندما لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على المشاركين. واوضح بوتزيل إن الدعوات هذه المرة صدرت بالاشتراك بين ألمانيا وقطر. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يزور فيه مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد دولة قطر لجولة سابعة من المحادثات المباشرة مع طالبان.
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المزيد عن: مقاتلي طالبان مؤتمر حوار داخلي أفغاني الدوحة
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